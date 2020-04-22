«Вы проиграли». Мэр башкирского Сибая высмеял потерявших работу горожан

Мэр башкирского города Сибай Рустем Афзалов сказал жителям, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, что они сами виноваты. По его мнению, они решили рискнуть, устраиваясь неофициально, и «проиграли».

Такое заявление Рустем Афзалов сделал в своем Facebook в ответ на жалобы жителей города, которые остались без работы. Он отметил, что истории всех обратившихся практически одинаковые — они трудились на частное лицо или без официального оформления. Как только начался режим самоизоляции и деятельность многих предпринимателей остановилась, такие работники остались без какой-либо поддержки.

У вас сейчас нет защиты — ни социальной, ни правовой. Вы совершили большую ошибку, когда согласились на «зарплату в конверте». Возможно, тогда вы не понимали, что делаете. Возможно, вы знали, на что идете, и решили рискнуть. Но в любом случае, вы проиграли Рустем Афзалов.

Мэр города призвал жителей извлечь урок из произошедшего и не повторять собственных ошибок в будущем. Он подчеркнул, что при трудоустройстве нужно требовать официального оформления. По мнению Афзалова, предпринимателям придется стать честными, если все люди станут поступать именно так, вед в этом случае никто не согласится работать нелегально.

Он призвал людей не оказываться в ситуациях, при которых благополучие их семьи и детей станет зависеть от «недобросовестного работодателя».

Жителей такое отношение чиновника возмутило — многие высказали его в социальных сетях.

«Стесняюсь спросить, а в Сибае много рабочих мест с хорошей белой зарплатой? Тогда почему эти непонятливые граждане выбирают серую зарплату?»

«Это все, что вы можете сказать?»

«А куда деваться, если нет больше работы?»

Рустем Афзалов не впервые шокирует людей своими высказываниями. В феврале он назвал жителя Сибая «непонятным экскрементом». Такую реакцию у чиновника вызвал автор видео, который обратился к Владимиру Путину из-за экологической обстановки в городе. С ноября в воздухе Сибая фиксировалось превышение концентрации диоксида серы из-за руды, которая тлела в аварийном карьере. В тот раз Афзалову пришлось извиниться за свои высказывания, а жалоба активиста дошла до Кремля.