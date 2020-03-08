«Вы преображаете мир»: губернатор Подмосковья поздравил женщин с 8 Марта

Наступил один из самых приятных моментов года — день, который посвящен женщинам. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уверен, что для многих мужчин именно в этот день по-настоящему начинается весна. Он поздравил всех женщин с прекрасным праздником, который стал символом любви, красоты и верности.

«Для очень многих мужчин весна начинается с 8 Марта. С праздника, который посвящен нашим женщинам — любимым, красивым и дорогим. О женщинах очень многое сказано, и понятно, что каждая из вас играет в нашей жизни огромную роль. За это мы вас ценим, любим и дорожим», — обратился Воробьев к женщинам.

У женщин есть удивительное свойство — преображать мир, наполнять его яркими эмоциями. Наверное, поэтому 8 Марта — это праздник, который начинался с политики и борьбы за права, сейчас является символом любви, красоты и верности Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что именно любовь, красота и верность — это то, с чем у каждого ассоциируется женщина. В завершение Андрей Воробьев пожелал главного — настоящего женского счастья, заботы, здоровья, внимания мужчин и близких. «Мы постараемся радовать вас как можно чаще. Здоровья, и еще раз с праздником», — сказал глава Подмосковья.

В преддверии праздника Воробьев наградил выдающихся жительниц Московской области — врачей, учителей и ветеранов. Награды получили председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, спасатель Наталья Четверикова, учитель Татьяна Яшина и другие женщины, которые, как сказал в своем поздравлении глава Подмосковья, действительно преображают мир.