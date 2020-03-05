Выдающихся жительниц Подмосковья наградили в преддверии 8 Марта

Всего пару дней остается до самого цветочного и весеннего праздника. Перед 8 Марта в Подмосковье прошли концерт и торжественное награждение выдающихся жительниц. Одной из обладательниц медали «За заслуги перед Отечеством» стала главная правозащитница региона Марина Юденич.

«В преддверии 8 Марта наш зал самый красивый, самый теплый, самый солнечный. Я хочу поприветствовать всех, кто находится в этом нашем зале: дорогих, любимых женщин совершенно разных профессий, совершенно разных судеб», — обратился к представительницам прекрасного пола губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он особенно отметил, что на мероприятии были женщины, которые прошли очень большой трудовой путь в годы Великой Отечественной войны. Не забыли и про врачей, учителей, представительниц различных видов спорта. Губернатор пожелал всего самого доброго, чтобы рядом были дорогие люди и всегда был повод для радости.

Гостей церемонии порадовали выступлениями различных артистов и оркестров. Изюминкой вечера стало появление на сцене Народного артиста России Максима Дунаевского, который спел попурри из своих хитов. Маэстро подпевал весь зал.

Затем началось торжественное награждение. Андрей Воробьев вручил председателю совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марине Юденич медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Она выразила благодарность и отметила, что не только сама заслужила награду.

Источник фото: телеканал «360»

«Она, конечно же, не только моя, но и совета по правам человека, и Общественной палаты, в которой я работала, и команды правительства Подмосковья, и губернатора — Андрея Юрьевича. В ней важнейшие решения — и по полигонам, и по жителям Подмосковья», — сказала Юденич.

Во время мероприятия почетной награды удостоилась не только правозащитница региона. Губернатор вручил знаки и медали двадцати жительницам области. Наталья Четверикова бережет жизни людей. Она работает спасателем и за свою далеко не женскую профессию получила звание «Заслуженный спасатель Московской области». Она призналась, что эмоционально работать очень тяжело, но помощь людям — важнее.

Татьяна Ковалева удостоилась знака «За доблесть и мужество», вытащив двух мужчин, которые ушли под лед. Учитель русского языка и литературы Татьяна Яшина стала «Заслуженным учителем России», а художница храмового искусства Татьяна Акимова — «Заслуженным художником РФ».