Уроки самозащиты призвали ввести в российских школах и вузах

В школах и вузах России призвали ввести учебные тренировки по безопасности и самозащите. При возникновении экстремальных ситуаций обычно возникает паника, и полученные на уроках ОБЖ знания человек применить не может.

Член Общественного совета при министерстве просвещения РФ Арслан Хасавов пояснил Ura.Ru, что специальные рекомендации должны разработать занимающиеся вопросами образования федеральные ведомства.

«В рамках ОБЖ в школах изучаются навыки сохранения жизни в экстремальных ситуациях, но когда происходят ЧП, как правило, у ребят срабатывает паника и имеющиеся знания они не могут применить на практике», — отметил он.

Хасавов предположил, что работу по этой теме стоит вести министерствам просвещения и науки и высшего образования. Курс стоит расширить и ввести какие-либо тренировки по спасению. В создании программ должны принять участие психологи, чтобы «такая среда обитания для школьников, колледжей, вузов не стала травмирующей».

Довести правила поведения в экстремальных ситуациях до автоматизма, заметил учитель ОБЖ из рязанской школы Валерий Комаров, помогут только периодические тренировки.

«Три месяца позанимался, потом перерыв на полгода, тогда привычка становится устойчивой», — пояснил педагог.