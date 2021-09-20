Стрелку из Перми грозит пожизненный срок

Молодому человеку, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), грозит пожизненный срок. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В Уголовном кодексе РФ за подобное преступление предусмотрено минимум восемь лет лишения свободы, напомнило РИА «Новости». Максимальное наказание по этой статье — пожизненное.

Выстрелы в ПГНИУ раздались утром 20 сентября. Погибли шесть человек, пострадали — 24. Оружие для нападения студент получил законно. Во время задержания он оказал сопротивление и был ранен. Парня поместили в реанимацию.

Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Минздраве оценили как тяжелое. Медики пока не приняли решение об их транспортировке.