Общество 12 марта 2024, 08:57 Вулкан в Сахалинской области выбросил столб пепла Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 километра Pxhere

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На вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали пепловый выброс. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

Вулкан располагается на северокурильском острове Парамушир. Он выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Извержение произошло в 11:35 по местному времени. В МЧС напомнили, что вулкан высотой 1156 метров. Он находится в семи километрах от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

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«В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — уточнили в ведомстве.

Пепловый шлейф протянулся на расстояние до пяти километров в восточном направлении. Судя по кадрам из социальных сетей, небо затянуло серой «дымкой» после выброса пепла.

В начале марта на острове Фернандина произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Событие оказалось безопасным для туристов.