Мир 04 марта 2024, 14:27 Извержение вулкана началось на острове Фернандина в Эквадоре

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Министерство окружающей среды, водных ресурсов и экологического перехода Эквадора сообщило об извержении вулкана Ла-Кумбре на острове Фернандина. Об этом написали «Известия» со ссылкой на ведомство в соцсети X (бывший Twitter).

По их данным, извержение началось 2 марта в 23:50 по местному времени (8:50 мск 3 марта — ред.).

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Несмотря на то, что остров регулярно посещают туристы, в министерстве заверили, что опасности для их жизни нет.