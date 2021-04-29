Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока является президентом
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет поддерживать европейские санкции против России. По его словам, Сербия не будет вводить ограничений, пока он возглавляет страну.
«Пока я президент Сербии, не будет введения санкций РФ и КНР. Я это говорю в каждом месте, потому что только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее», — сказал Вучич, его процитировало РИА «Новости».
Журналисты уточнили у Вучича, намерен ли он поддерживать индивидуальные санкции США в отношении российских граждан. На это сербский президент дал отрицательный ответ.
До этого Вучич во время визита в Брюссель говорил о готовности согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом. В то же время представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призывал Сербию поддержать санкции в отношении стран, которые вводят страны Евросоюза.
Согласно последнему проекту резолюции, который находится на рассмотрении Европарламента, ЕС собирается отключить Россию от системы SWIFT, отказаться от «Северного потока — 2», а также от нефти и газа из РФ.