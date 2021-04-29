Евродепутаты пригрозили оставить Россию без SWIFT. Хуже сделают только себе

Группа депутатов Европарламента потребовала ввести новые санкции против России и отключить ее от системы международных платежей SWIFT, остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отказаться от закупки нефти и газа. Свои требования они прописали в проекте резолюции. Воплощение этих угроз в жизнь могут нанести серьезный удар по самой Европе, поэтому останутся они только на бумаге.

Европарламент выпустил пар

В тексте резолюции, которую подписали 53 из 736 депутатов Европарламента, Россию в очередной раз обвинили в дестабилизации ситуации на Украине, «аннексии Крыма», наращивании войск около своих границ и дипломатическом скандале с Чехией.

По словам авторов документа, Евросоюзу необходимо принять новые жесткие меры в ответ на действия Москвы. Среди предлагаемых мер: отключение России от системы международных платежей SWIFT, сокращение закупок нефти и газа вплоть до полного отказа, полная остановка работы по газопроводу «Северный поток — 2», заморозка имущества российских олигархов и запрет въезд на территорию Евросоюза.

На резолюцию депутатов ответил глава Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он напомнил, что система SWIFT — это частная компания, на которую у ЕС нет никаких рычагов давления. В строительстве газопровода «Северный поток — 2» также принимают участие европейские предприниматели, которые самостоятельно могут решить судьбу этого проекта.

Боррель отметил, что единственный путь, которым может следовать Евросоюз — это иметь общую политику в отношении с Россией. Он пояснил, что лидеры европейских стран демонстрируют солидарность и единство целей только в Брюсселе, а возвращаясь домой начинают вести себя совсем иначе.

Популярные страшилки

Отключение SWIFT и отказ от российских нефти и газа ударит прежде всего по самой Европе. Таким мнением с «360» поделился независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. Он разобрал каждую из возможных угроз, которые оценил, как «популярные страшилки из СМИ».

Эксперт отметил, что отключение России от SWIFT невыгодно прежде всего самой системе. На следующем месте идет Европа, а замыкает тройку США.

«У нас все внешние расчеты сейчас идут в евро. Произошла эмиграция в торговых отношения с доллара на европейскую валюту в торговых отношениях с азиатскими странами. Отключить от SWIFT могут, но при этом больше навредят себе», — пояснил он.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» не даст остановить Германия. Немцы уже четко заявили, что им необходим российский газ.

«Американцы с этим не то что согласились, но уже приняли, как должное, а уж Европарламент тем более. То есть резолюцию можно принять, но вряд ли кто-то будет это исполнять», — пояснил Дмитрий Адамидов.

По словам эксперта, сегодняшняя ситуация с «Северным потоком — 2» практически в точности повторяет историю с газопроводом «Дружба», который построили в советское время.

«США боролись тогда с тем, чтобы тоталитарный советский газ не попадал в демократическую Европу. Речь шла о продлении „Дружбы“ в Австрию и Западную Германию из стран соцлагеря. Действительно, это немного немного задержало строительство, как и сейчас. Но по большому счету „Дружба“ работает», — рассказал эксперт.

Дмитрий Адамидов отметил, что Европа может отказаться от российских нефти и газа. Потери в энергобалансе составят до 40%.

Путину говорили об этом лет 10 назад. Он тогда спросил: «Чем топить-то будете? Дровами? Так дрова все равно у нас» Дмитрий Адамидов Независимый аналитик по вопросам экономики.

Он подчеркнул, что принятие резолюции депутатами Европарламента не означает, что страны ЕС пойдут на такой шаг. Объяснение подобным декларациям тоже можно найти.

Показной популизм

Резолюция депутатов Европарламента о введении новых санкций в Европе — это просто часть популистского шоу. В России этим много лет занимается Владимир Жириновский, который в 1990-е грозил вымыть сапоги в Индийском океане, отметили эксперты.

«У нас он такой уважаемый ветеран жанра, а у них это коллективный орган» — заявил Дмитрий Адамидов.

Он не исключил, что такие заявления депутатов — просто попытка выбить себе дополнительные преференции. Либо же, кто-то задумался о реальной угрозе и это далеко не Россия.

«Речь идет о Германии, которая требует российский газ. Европейцы нервничают, потому что если сырье начнут продавать немцы, то это будет очень жесткий диктат внутри Европы. Не боится только Франция, у которой атомная энергетика. А остальным придется маршировать и делать все, что скажет Берлин», — поделился своей версией эксперт.