ВЦИОМ: за два года передвигающихся на личном авто россиян стало меньше

Число россиян, которые каждый день ездят на личном автомобиле, уменьшилось за два года на 7%. Такие данные опроса ВЦИОМ появились в распоряжении «РИА Новости».

По результатам опроса, в текущем году каждый день ездят на собственной машине 63% всех респондентов. Чаще всего это люди, которые живут в городах с количеством населения от 500 до 950 тысяч человек. Реже личным транспортом пользуются жители Москвы и Петербурга.

Несколько раз в неделю на своей машине ездят 26% опрошенных, несколько раз в месяц — 7%. Люди не хотят отказываться от личного транспорта потому, что ездят на нем на работу или трудятся водителями, недовольны качеством работы общественного транспорта или везут детей на учебу.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 сентября. В нем принимали участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводили случайной выборкой телефонных номеров.

В ближайшее время будет представлен дорожный знак о запрете на въезд беспилотным автомобилям. Зону, свободную от беспилотников, планируется создать вокруг Кремля и в некоторых других местах в Москве.