Знак «Въезд беспилотникам запрещен» может появиться на российских дорогах

Новый дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещен» планируется ввести в России в 2025 году. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Вероника Коршикова.

По ее словам, новый знак будет представлять из себя перевернутую литеру «А». Речь пойдет об автоматизированных машинах, которые появятся на дорогах Москвы и других городов. Эксперты считают, что движение подобных автомобилей в некоторых местах целесообразно будет ограничить.

Коршикова уточнила, что в данный момент новый проект обсуждается с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. В октябре планируется представить прототип будущего знака. По предварительным данным, запретные зоны для беспилотников могут ввести в районе Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Пока это все под вопросом, его будут обсуждать на заседании рабочей группы «Автонет».

С 2018 года в России проходит эксперимент по внедрению на дороги беспилотников. На время его проведения такие машины получили знак «А» — «Автономное вождение».