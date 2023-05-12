Общество 12 мая 2023, 12:31 ВЦИОМ озвучил уровень доверия россиян Путину ВЦИОМ: более 80% россиян заявили о доверии Путину РИА «Новости»

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Большинство россиян (80,9%) заявили, что доверяют президенту страны Владимиру Путину. Такие данные опубликовал по итогам очередного опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, уровень доверия президента подрос на 1,1 процентного пункта за неделю с 2 по 7 мая.

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Главе кабмина России Михаилу Мишустину доверяют 64,5% респондентов (+0,5 процентного пункта за неделю).

Показатель одобрения деятельности президента за период с 2 по 7 мая составил 77,1%. Работу премьера и правительства одобрили 56 и 53% участников опроса соответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что традиционно высокие рейтинги главы государства — это феномен Владимира Путина. По мнению представителя Кремля, такие результаты демонстрируют, что Путин отвечает запросам населения страны и хорошо работает на своем посту.