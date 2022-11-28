Власть 28 ноября 2022, 12:57 Песков посчитал высокую поддержку президента россиянами феноменом Путина Представитель Кремля Песков назвал высокую поддержку президента феноменом Путина РИА «Новости»

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Традиционно высокие рейтинги главы государства — это феномен Владимира Путина. Такие результаты говорят о том, что президент хорошо работает и отвечает запросам россиян. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Поддержка людей для Путина — это самое главное, поддержка людей и доверие людей», — сказал Песков.

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Именно, учитывая поддержку населения, глава государства и основывает свои решения и свою деятельность. Представитель главы государства добавил, что речь идет о традиционно очень высоких показателей. По его словам, небольшие изменения в отношении к российскому лидеру Кремль фиксирует по итогам работы социологических служб.

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«Но в целом, действительно, это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что высокие показатели говорят об эффективности работы Путина и о том, что отвечает чаяниям людей. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что работу президента одобряют 75% россиян.