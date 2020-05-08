ВЦИОМ: более 90% россиян считают День Победы общим праздником

В том, что 9 мая — это праздник исключительно для ветеранов Великой Отечественной войны, уверены только 6% опрошенных.

Исследование оказало, что абсолютное большинство россиян (94%) считают, что нужно обязательно провести минуту молчания в память о героях Великой Отечественной войны. Кроме того, ее необходимо транслировать в эфире главных радио- и телеканалов страны. Мероприятие запланировано на 19:00 9 мая, поучаствовать в нем может каждый. Чтобы почтить память героев, достаточно выйти на свой балкон с портретом воевавших родных и близких, а затем спеть песню «День Победы».

84% опрошенных уверены, что всех ветеранов нужно поздравить с праздником лично, позвонив им по телефону — с помощью волонтеров и работников социальных служб. Нельзя отказываться и от акции «Бессмертный полк» — ее необходимо провести в онлайн-формате. При этом фотографии участников войны и их родственников с символикой акции стоит транслировать на медиаэкранах по всей России, а также — на различных онлайн-платформах и на портале «Бессмертный полк России». Такого мнения придерживаются 82% респондентов.

Нужно провести еще одну значимую акцию — «Письмо победы». 79% опрошенных уверены, что школьники и студенты таким образом должны поздравить ветеранов войны. В свою очередь, 78% респондентов предложили организовать для героев видеоконференции с однополчанами и друзьями со всей страны.

75% россиян поддержали проведение акции «Мечта победителей» — она заключается в исполнении нематериальных желаний ветеранов. 69% уверены, что впервые в этом году нужно запустить еще одну акцию — в определенное время подойти к окну с включенным фонариком — в память о погибших на Великой Отечественной войне.

Из-за пандемии коронавируса в России перенесли Парад Победы и другие праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. Многие из них, в том числе акция «Бессмертный полк», проведут в онлайн-формате.