Общество 28 ноября 2022, 16:15 Второй полуфинал «Экософии» стартовал в Иркутской области Байкальск принял 92 активистов из 19 регионов в рамках второго полуфинала «Экософии»

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Второй полуфинал федерального экологического проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в Байкальске. В Иркутскую область съехались 92 активиста в возрасте от 18 до 70 лет, рассказали организаторы мероприятия.

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Активистов, набравших более 250 баллов в ходе онлайн-испытаний, приняли на базе Всероссийского молодежного экологического кампуса «ЭКО.ЦЕХ». Члены жюри рассмотрят проекты участников и определят, насколько эффективно они могут работать в команде и решать задачи в области экологии.

Во время открытия полуфинала приветственное слово взяла руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

«Не бойтесь предлагать и смело отстаивайте свои идеи, чтобы личным примером показать окружающим, что экология — это модно, увлекательно и перспективно!» — подчеркнула она.

Старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров отметил — в кампусе собрались те, кто уже проявил себя в экологических вопросах и готов к новым вызовам.

До официального старта участников ознакомили с традициями тропостроения во время экскурсии на тропу «Байкальская верста». Конкурсанты также приняли участие в мастер-классе «Карьера эколога». Следующие три дня они будут посещать просветительские сессии от соорганизатора проекта — ППК «Российский экологический оператор».

«Мы надеемся, что для многих проект станет ярким примером социального лифта в сфере экологии», – заявил гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

В рамках мероприятия конкурсанты, эксперты и представители администрации Иркутской области заложат «Капсулу будущего», проведут уроки по проведению экологических мероприятий и многое другое. Победителей определят 30 ноября. К проекту «Экософия» по всей стране присоединились более 30 тысяч активистов. Первый полуфинал конкурса провели в Калуге, впереди еще четыре мероприятия.

В 2023 году в Подмосковье начнут утилизировать медицинские отходы по новым технологиям. Для этого создадут единую централизованную систему с инфраструктурой для обеззараживания такого сырья.