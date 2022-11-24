Подмосковье 24 ноября 2022, 17:21 Медицинские отходы начнут утилизировать по новым технологиям в Подмосковье в 2023 году

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Обращение с медицинскими отходами обсудили на круглом столе комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Замглавы Минэкологии Владимир Мосин заявил, что первые станции по их утилизации и обеззараживанию заработают в регионе в 2023 году.

Председатель комитета Владимир Шапкин отметил, что регион нацелен навести порядок в обращении с медотходами.

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«По нашему мнению, без создания централизованной системы обращения с медицинскими отходами, построения современной инфраструктуры по их обеззараживанию, обезвреживанию и утилизации невозможно урегулировать возникающие проблемы в этой области», — отметил он.

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Чтобы комплексно решить проблему, необходимо внести изменения в федеральный закон, однако пока с этим не спешат, поэтому проблему будут пытаться решить локально. Для этого определят, какое количеств медотходов образуется в регионе, установят норматив на тариф на обращение с ними, рассказал замглавы Минэкологии области Виталий Мосин.

Несмотря на все проблемы обращения с медицинским мусором, Подмосковье запустило эксперимент по обеззараживанию, обезвреживанию и утилизации по новым технологиям. Установку разместили в Жуковском округе.

«Мы работаем по технологии плазмохимической деструкции. Прошли сейчас апробацию под контролем Росприроднадзора. А сейчас идет согласовательный процесс с Роспотребнадзором», — сказал советник председателя «Роснано» Виктор Сизов.

На полную мощность станции заработают после государственно-экологической экспертизы. Ожидается, что эту работу завершат в 2023 году.

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