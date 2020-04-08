Второй пациент с COVID-19 умер в Иркутской области

В России увеличивается число умерших от коронавируса. Жертвами 2019-nCoV в Иркутской области стали два человека. Это пожилые мужчины.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона агентству «Интерфакс» рассказали, что второй умерший — 88-летний пенсионер. Он находился в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, у больного были хронические заболевания. В региональном Минздраве заявили, что всего инфицированы 14 человек.

Первой жертвой коронавируса в региона стал 62-летний мужчина. Сейчас еще у трех человек подозревают вирус. При этом в обсерватории остаются 229 человек, написало РИА «Новости».

Тем временем в Хабаровском крае заявили о первой умершей от коронавируса. Это 77-летняя женщина. Она общалась с людьми, приехавшими из Испании. У пенсионерки были хронические заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие.В регионе зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Первый случай зарегистрировали в Ухане. После этого инфекция распространилась по всей стране и вышла за ее пределы. ВОЗ 11 марта признал происходящее пандемией.

Непростая ситуация складывается во всей Европе. Особенно много заразившихся и погибших в Италии, Испании, Франции. В России зарегистрировано 7497 случаев. Жертвами вируса стали 58 человек, выздоровели 494.