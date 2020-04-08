Первая пациентка скончалась от коронавируса в Хабаровском крае

В Хабаровске умерла 77-летняя женщина, которой диагностировали COVID-19. Это первая смерть от коронавируса в регионе. У скончавшейся было несколько хронических заболеваний.

Пожилая хабаровчанка контактировала с вернувшимся из Испании человеком, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения Хабаровского края.

Медики наблюдали за женщиной с 30 марта. Ее госпитализировали в инфекционный госпиталь с двусторонней пневмонией. Состояние пациентки медики оценивали как тяжелое.

«Получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно-исследовательским центром», — подчеркнули в региональном Минздраве.

У женщины были и хронические заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и онкологическая патология.

В Хабаровском крае коронавирусом заразились 16 человек. Выздоровели трое — их уже выписали из больницы.

Всего по состоянию на 7 апреля в стране почти 7500 зараженных (прирост за сутки — свыше тысячи человек). Медики помогли 494 пациентам, скончались 58.