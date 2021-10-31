Ученый объяснил, как добиться соблюдения масочного режима в России

Россияне будут лучше соблюдать масочный режим, если повысить штрафы за его нарушение и обеспечить людей бесплатными СИЗ. Таким мнением с ТАСС поделился основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Средства защиты должны быть бесплатными для населения, тогда масочный режим будет лучше соблюдаться. <…> Вместе с раздачей масок необходимо увеличить штрафы за отказ надевать их в общественных местах», — приводит агентство слова Исаева.

Ученый добавил, что для улучшения эпидситуации в России необходимо следить за распространением отдельных штаммов коронавируса. По его словам, это поможет строить прогнозы.

Эпидемическая обстановка в РФ резко ухудшилась в начале осени. Региональные власти ввели жесткие ковидные ограничения, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях. Они начались 30 октября и продлятся до 7 ноября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила соотечественников никуда не ездить в это время и побыть дома.