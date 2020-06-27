Второй день подряд в России выявлено менее 7 тысяч случаев коронавируса

В России выявлено 6852 новых случая коронавируса. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов, сообщили в оперштабе.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6852 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2058 (30%) без клинических проявлений», — доложил оперштаб по борьбе с пандемией.

Уже второй день подряд число выявленных случаев COVID-19 не превышает отметку в семь тысяч. Всего российские медики с начала пандемии зафиксировали 627 646 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 393 352 человека. Жертвами последствий заражения 2019-nCoV стали 8969 пациентов.

Коронавирус пришел в Россию в марте. В конце первого месяца весны в стране ввели жесткие ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции. К лету ситуация стабилизировалась и меры постепенно начали ослаблять. Сейчас Россия поэтапно возвращается к обычной жизни.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня, во время онлайн-встречи с волонтерами, заявил, что эпидемия отступает.