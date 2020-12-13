Второе за сутки землетрясение произошло в Чечне

«В 14:40 по московскому времени на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе», — рассказали в спасательном ведомстве региона.

Подземные толчки не вызвали никаких последствий.

В ночь на 13 декабря, около 00:30, в республике произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр был в том же районе на глубине 25 километров. Люди рассказали в социальных сетях, что толчки ощущались не только в Чечне, но и в соседних Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.