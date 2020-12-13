13 декабря 2020, 01:46
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне
Подземные толчки произошли в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС, магнитуда землетрясения составила 5,6.
Эпицентром находился в Урус-Мартановском районе республики на глубине 25 километров.
Никаких сведений о последствиях пока не поступало.
ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточнил, что эпицентром стала местность, которая находится в 14 километрах к югу от Грозного. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Пользователи социальных сетей поделились, что толчки ощущались не только в Чеченской Республике, но и в соседних Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. В домах дрожали люстры и мебель.