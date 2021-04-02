Второе уголовное дело завели на мэра Майкопа

На мэра Майкопа Андрея Гетманова, которого в конце марта задержали по обвинению в вымогательстве, завели новое уголовное дело. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

«По данным следствия, подозреваемый не позже 24.03.2021 незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении, расположенном по улице Привокзальная в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе производства обыска в доме чиновника», — сообщили в Следственном комитете региона.

Обыск следователи проводили на основании ранее возбужденного уголовного дела по статье «Вымогательство». На данный момент, по информации пресс-службы СК, Гетманову по первому уголовному делу предъявлено обвинение, его взяли под стражу до конца мая.

Уголовные дела объединили в одно производство.

Андрея Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве 24 марта 2021 года. По версии следствия, Гетманов в мае 2018 года с помощью угроз вынуждал местного предпринимателя поменяться с ним земельным участком. Участки, о которых шла речь, отличались по площади и стоимости, и бизнесмен в случае сделки потерял бы более пяти миллионов рублей.