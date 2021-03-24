Мэра Майкопа задержали за вымогательство и угрозы убийством

Мэра Майкопа Андрея Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Адыгее.

По версии следствия, Гетманов в мае 2018 года пригласил в себе предпринимателя, занимающегося сельским хозяйством, и потребовал от него обменяться земельными участками в Майкопе. Участки, о которых шла речь, отличались по площади и стоимости, и бизнесмен в случае сделки потерял бы более пяти миллионов рублей.

«Предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Из-за угроз со стороны чиновника предприниматель согласился на сделку, несмотря на «кабальные условия».

Материалы уголовного дела поступили к следователям от УФСБ России по Республике Адыгея. Гетманов задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Гетманов стал главой Майкопа в феврале 2018 года. До этого он служил на Байконуре и был депутатом в парламенте Адыгеи.