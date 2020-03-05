Вторая американка прилетела удалять большое родимое пятно в Краснодар. Видео

Вслед за Луной Феннер еще одна американская семья прилетела в Краснодар, чтобы удалить родимое пятно с лица своей дочери. Новую девочку зовут Деми, и ей 11 месяцев. Сегодня семью встретили в аэропорту.

На кадрах можно увидеть, что Деми сидит на руках у мамы. Родимое пятно у девочки намного меньше, чем у Луны. На вопрос, почему американцы летят за такой операцией в Краснодар, представитель клиники ответил, что в США предлагается агрессивный метод лечения, который не всех устраивает.

Родители Деми обратились в российскую клинику, когда узнали историю Луны.

Родимые пятна на лицах Луны и Деми — это врожденные меланоцитарные невусы. Проблема в том, что эта часть кожи в будущем может стать проблемной и перерасти в меланому. Поэтому проводятся серьезные операции.

Лечением девочек занимается хирург-онколог Павел Попов. Он удаляет невусы при помощи фотодинамической терапии. При этом, по его словам, для своего метода он использует уникальную технику, собранную по собственным эскизам. Он отметил, что это позволяет ему решать любые задачи для лечения таких проблем.

Врач-дерматолог, с которым поговорил «360», заявил, что использовать такой метод для избавления от невусов опасно, так как он может привести к раку кожи. Необходимо провести гистологическое исследование, но это возможно только после процедуры.