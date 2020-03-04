Еще одну американку с большим родимым пятном привезли лечить в Краснодар. Спорный метод российского врача дает надежду

Настоящее чудо совершили краснодарские врачи. Большое родимое пятно на лице маленькой американки Луны Феннер начало сходить. Но впереди еще много операций. А сейчас к российским специалистам привезли еще одну девочку из Америки. У нее такая же проблема: родимое пятно на лице. Методика российского врача вызывает споры, но пока работает. Как он действует — в материале «360»?

Луна и Деми

У девочек на лицах большие родимые пятна. Такое явление называю врожденным меланоцитарным (пигментным) невусом. Клетки с меланином (это тот самый пигмент) уходят глубоко в кожу. Проблема в том, что большие невусы могут перерастать в меланомы.

Исполнительный директор краснодарской клиники Андрей Алексуткин рассказал о новой пациентке. Деми 11 месяцев. Ее родители приехали в США из Японии. В российскую клинику они решили обратиться после того, как узнали историю Луны.

Сейчас в клинике занимаются лечением Луны. В США родителям девочки предложили провести около 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Но тут на помощь пришли краснодарские врачи.

Они предложили щадящий метод лечения и пригласили родителей девочки для консультации. Уже прошло две операции. Сейчас у Луны розовый лоб. Там восстанавливается обычная кожа. Этот положительный опыт и привлек нового пациента в российскую клинику.

Новый подход к старому методу

Лечением Луны занимается хирург-онколог Павел Попов. Он удаляет пигментные невусы уже 20 лет. Во время встречи с журналистами он рассказал о своей методике.

Метод называется фотодинамическая терапия. В США он известен еще с 60-х годов прошлого века. Однако по каким-то причинам в США от него отказались, а врач из Краснодара взял на вооружение, но усовершенствовал.

По его словам, в начале нулевых фотодинамическая терапия в России находилась в зачаточном состоянии. Не было ни учебников, ни специальной аппаратуры.

«Я плотно работал с Лыткаринским заводом оптического стекла и институтом оптической физики в Москве. По моим эскизам и техническому заданию изготавливались уникальные интерференционные фильтры, волоконные насадки для лазеров. И со временем этот арсенал позволил мне решать фактически любые задачи с применением фотодинамической терапии», — заявил Павел Попов.

По его словам, главное в его методе лечения не понятие и «фотодинамическая терапия», а применение этой технологии, чтобы добиться конкретного эффекта. Павел Попов подчеркнул, что его метод получит международный патент. Сейчас этим занимаются юристы.

Спорные процедуры

Фотодинамическую терапию для невусов не используют. Воздействие лазерного излучения на пигментное образование может вызвать онкологию. Об этом «360» рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она пояснила, что обычно для удаления таких родимых пятен используют специальные радиоволны, которые иссекают ткань. После этого, даже если никаких внешних признаков нет, биоматериал отдают на гистологическое исследование.

«Мы не знаем есть там атипичные клетки или нет. Это покажет только исследование. Даже если на глаз видно, что невус доброкачественный, это должен подтвердить гистолог», — пояснила она.

Сама фотодинамическая терапия работает так: волна определенной длины действует на пигмент. Он ее поглощает, нагревается и распадается. После этого он отшелушивается с кожи.

В качестве примера Татьяна Егорова привела удаление старческих пятен. «Чтобы их разбить нужно ударить три, четыре, пять раз. Пигмент залегает на разных слоях эпидермиса. А невус это огромное содержание пигмента», — отметила она и пояснила, что он уходит глубоко в кожу.

По словам врача, непонятно, на какой мощности все это делалось, чтобы такое глубокое пятно смогло поглотить всю эту энергию. Все должно было закончится ожогом и последующим послойным сходом кожи.

Как пояснил «360» еще один дерматолог, без взятия пробы для гистологии долгосрочную операцию проводить бы не стали. Врач при первом осмотре мог опробовать свой метод на небольшом участке кожи девочки. Биоматериал исследовали. Луне нет еще года и риск образования злокачественного образования минимальный. Она еще растет, а значит и регенерация клеток у нее проходит намного быстрее. Либо же Павел Попов использует неизвестный никому уникальный метод, который работает.