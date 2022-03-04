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    04 марта 2022, 10:09

    Басурин рассказал о скором завершении операции по освобождению Волновахи

    Представитель НМ ДНР Басурин заявил о скором освобождении Волновахи

    Максим Зинкин

    Народной милиции (НМ) ДНР почти полностью удалось освободить Волноваху на юго-западе Донецкой области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

    «Зачистка идет очень тяжело по той причине, что противник при уходе из города минировал все, что видел. В ближайшее время объявим, что город под нашим контролем», — рассказал он.

    Накануне Басурин рассказал об успешном окружении Мариуполя. Он не исключил возможных провокаций со стороны украинских военных в районе Горловки и Донецка.

    НМ ДНР заявляла, что ВСУ пытались обстрелять Зуевскую электростанцию. Несмотря на это, станция работает в штатном режиме.

    Специальная военная операция РФ на Украине продолжается девятый день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.