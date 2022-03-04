Басурин рассказал о скором завершении операции по освобождению Волновахи
Представитель НМ ДНР Басурин заявил о скором освобождении Волновахи
Народной милиции (НМ) ДНР почти полностью удалось освободить Волноваху на юго-западе Донецкой области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.
«Зачистка идет очень тяжело по той причине, что противник при уходе из города минировал все, что видел. В ближайшее время объявим, что город под нашим контролем», — рассказал он.
Накануне Басурин рассказал об успешном окружении Мариуполя. Он не исключил возможных провокаций со стороны украинских военных в районе Горловки и Донецка.
НМ ДНР заявляла, что ВСУ пытались обстрелять Зуевскую электростанцию. Несмотря на это, станция работает в штатном режиме.
Специальная военная операция РФ на Украине продолжается девятый день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.