Басурин рассказал о скором завершении операции по освобождению Волновахи

Народной милиции (НМ) ДНР почти полностью удалось освободить Волноваху на юго-западе Донецкой области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

«Зачистка идет очень тяжело по той причине, что противник при уходе из города минировал все, что видел. В ближайшее время объявим, что город под нашим контролем», — рассказал он.

Накануне Басурин рассказал об успешном окружении Мариуполя. Он не исключил возможных провокаций со стороны украинских военных в районе Горловки и Донецка.

НМ ДНР заявляла, что ВСУ пытались обстрелять Зуевскую электростанцию. Несмотря на это, станция работает в штатном режиме.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается девятый день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.