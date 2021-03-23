Вступил в силу закон, который позволит сэкономить на даче

В России 23 марта вступил в силу закон, который позволит дачникам сэкономить на проведении кадастровых работ. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Теперь владельцы участков могут заказывать комплексные кадастровые работы как лично, так и коллективно. На общем собрании нужно будет выбрать одного представителя от лица всего СНТ или гаражного кооператива.

Ранее такие работы выполнялись только за счет местного бюджета. И если денег не было, то дачникам приходилось заказывать кадастровые работы самим — каждому для своего участка. Так выходило в разы дороже, чем комплексный обмер всех участков сразу.

Также закон позволяет заказывать комплексные кадастровые работы не только органам местного самоуправления, но и исполнительным властям региона.

Помимо этого, с 1 января 2021 году актуализировались Правила противопожарного режима. Но в целом противопожарные нормы остались прежними. Например, мусор разрешается сжигать только в специальных бочках. Также огонь запрещено разводить, когда порывы ветра больше 10 метров в секунду.