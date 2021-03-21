Подмосковным дачникам напомнили правила поведения на участке летом

Дачникам Московской области напомнили, что нельзя делать на своих участках летом. Шпаргалку подготовили в Союзе дачников Подмосковья, сообщила «Российская газета».

С 1 января 2021 году актуализировались Правила противопожарного режима. Однако в целом противопожарные нормы остались прежними.

Мусор разрешается сжигать только в специальных бочках.

«Запрещается разводить огонь во время особого противопожарного режима — он устанавливается постановлением правительства региона. Действует, как правило, в период, когда земля не покрыта снегом», — говорится в сообщении.

Также огонь запрещено разводить в ветреную погоду, правило вступает в силу при порывах ветра больше 10 метров в секунду.

Для разведения костра на участке необходимо вырыть яму диаметром не менее метра и глубиной от 30 сантиметров. Ее нужно окружить минерализованной полосой шириной не менее 40 сантиметров.

Расстояние от кострища до ближайших строений должно быть не менее 30 метров. «Так как соблюсти это требование на дачном участке площадью от шести до 12 соток невозможно, разведение костров на дачных участках в СНТ запрещено», — гласят правила.

Жарить шашлыки разрешается только в печи или на мангале, который должен стоять не ближе пяти метров к деревьям и строениям. За сжигание палой листвы на дачном участке нарушителей ждет штраф на сумму до двух тысяч рублей.