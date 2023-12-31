Эксклюзив 31 декабря 2023, 18:16 «Вся страна готова прийти на помощь». Денис Лебедев поддержал белгородцев после атаки ВСУ Подмосковный депутат Лебедев: вся Россия готова прийти на помощь Белгороду

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Московская область и другие регионы России готовы поддержать белгородцев, пострадавших в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с «360» заявил член совета депутатов городского округа Чехов, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.

«Подмосковье всегда приходит на помощь, это понятно. Я думаю, что вся страна готова прийти на помощь. В этом я уже убедился, собирая сборы. Вот новогодний сбор, на ВДВ мы делали сбор для солдат. Вся страна отзывается: и стар, и мал. Все понимают: нет фашизму, нет нацизму. Россия не даст испортить праздничное настроение детям», — подчеркнул спортсмен.

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Он отметил, что «ни себе, ни людям» — это типичная черта украинцев. Боксер недоумевает, как ВСУ додумались стрелять по гражданским объектам и мирным людям.

«Это просто уму непостижимо. Ответственность прямиком лежит на [президенте Украины Владимире] Зеленском. Это он отдавал приказ, он президент, он за все отвечает», — заключил Лебедев.

Почетный председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Марина Юденич ранее отметила, что Россия не дрогнет перед ударам ВСУ и продолжит бороться до победы. Она назвала украинскую атаку по Белгороду бесчеловечным и людоедским ударом.