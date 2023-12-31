Эксклюзив 31 декабря 2023, 16:26 «Мы не дрогнем». Глава ОНК Подмосковья Юденич — об атаке ВСУ на Белгород Глава ОНК Подмосковья Юденич: Россия продолжит бороться, несмотря на атаки ВСУ РИА «Новости»

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Ужасная трагедия произошла в Белгороде, который подвергся массированному удару со стороны ВСУ. Но Россия не дрогнет и продолжит бороться до победы. Таким мнением в беседе с «360» поделилась почетный председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Марина Юденич.

«Новый год грядущий, люди, которые готовятся к праздникам, дети, которые пришли на каток, на елку. И вот такой варварский, подлый, бесчеловечный, людоедский удар. Для нас нет ничего нового в том, что киевский режим — это звери, они просто еще раз это все подтвердили. Конечно, мы не дрогнем. Конечно, мы будем бороться до нашей победы», — подчеркнула глава ОНК.

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По ее словам, спасение от таких страшных ударов заключается в том, чтобы отогнать зверя от российских границ как можно дальше.

«Людям, которые пострадали сейчас, — наша любовь, сочувствие, царствие небесное погибшим, и дай бог, чтобы такого не повторялось», — заключила Юденич.

Спецборт МЧС России 31 декабря доставил в Москву 25 жителей Белгорода, пострадавших в результате удара ВСУ. Воздушное судно спасателей приземлилось в аэропорту Жуковский.