Общество 28 марта 2023, 14:45 Вся Россия скорбит по погибшим при ракетном ударе по Макеевке военным — Путин Путин: по военным из Самарской области, погибшим в Макеевке, скорбит вся страна РИА «Новости»

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Вся Россия скорбит по военнослужащим, погибшим в начале января в результате ракетного удара в Макеевке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Конечно, это стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона. Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми», — сказал Азаров.

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Путин в ответ заметил, что переживает вся страна. Губернатор согласился с ним, отметив, что регион получил большое количество телеграмм, соболезнований, откликов.

Отдельно Азаров выразил благодарность Минобороны за оперативность при эвакуации раненых бойцов в Самарскую область. Первый борт прибыл 6 января.

«В дальнейшем был и второй борт. Они были доставлены в большей части на самарскую землю. Дома, как известно, и стены помогают. И конечно, часть бойцов направили в спецгоспитали Петербурга и Москвы», — добавил губернатор.

По его словам, регион уделяет особое внимание близким военных, которые погибли. В Самарской области создали специальные социальные паспорта семей военнослужащих.

«Все обращения, которые есть, самые разные — медицинской, психологической помощи, помощи по реабилитации, устройства детей в детские сады, школы и даже в университеты и техникумы и так далее, — берутся на контроль», — заключил Азаров.