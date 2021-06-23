Всероссийскую перепись населения назначили на октябрь

Всероссийская перепись населения начнется 1 октября. Она продлится до конца месяца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на медиаофис мероприятия.

«Подписано постановление правительства РФ. <…> Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года», — приводит агентство текст сообщения медиаофиса.

Первые итоги переписи подведут до конца этого года, а окончательные — к концу следующего. В Росстате даты подтвердили. Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но ее решили перенести на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Потом сроки сместили на сентябрь, а теперь — на октябрь.

Мероприятие впервые пройдет в многоканальном формате: россияне смогут рассказать о себе на сайте госуслуг, прийти в МФЦ или на стационарный участок. Также по домам жителей России будут ходить около 320 тысяч переписчиков с электронными планшетами.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь до 1 июля.