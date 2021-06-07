Путин поручил проработать перенос переписи населения на октябрь

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Поручение адресовано правительству РФ. Исполнять его кабмин будет совместно с МВД, МЧС, Минобороны, Минюстом России, Службой внешней разведки, ФСБ, Росгвардией, ФСО, Росархивом и органами исполнительной власти в регионах РФ.

Автором предложения перенести перепись стал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он обратил внимание, что в июне в России стартует избирательная кампания, которая будет длиться до выборов в Госдуму. По времени она совпадает с переписью населения, запланированной на август–сентябрь.

По мнению Турчака, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это «создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет раздражение».

В Росстате сообщили, что готовы провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября.