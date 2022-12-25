Общество 25 декабря 2022, 00:11 Всех застрявших из-за проблем у iFly российских туристов отправили из Египта домой Генконсул Воропаев: застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly россияне вылетели домой РИА «Новости»

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Россияне не смогли вылететь из египетского курортного города Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly. Сегодня туристов отправили домой на самолете другого перевозчика, сообщил ТАСС генеральный консул в Хургаде Виктор Воропаев.

«Сегодня вечером из Хургады в Москву вылетел рейс авиакомпании Red Wings с последней группой российских туристов. Это клиенты туроператора Tez Tour, остававшиеся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly», — сказал он.

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Дипломат заверил, что все мероприятия по отправке россиян из Хургады завершились. По его словам, в Египте оставалось около 600 туристов.

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Ранее стало известно, что в Москву прилетели более тысячи россиян, которые застряли в Египте. Проблема с отправкой в Россию появилась после того, как Турция, Иордания и Саудовская Аравия приняли решение закрыть воздушное пространство для самолетов компании iFly, которая организовывала перевозку российских туристов в Хургаду.

Ранее туроператор Tez Tour заявил, что для вывоза всех оставшихся российских туристов необходимо совершить 15 рейсов. Полеты производились в период с 18 по 21 декабря.