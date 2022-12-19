Происшествия 19 декабря 2022, 17:06 Более тысячи российских туристов вывезли из Египта Минэкономразвития РФ: из Египта вывезли более тысячи российских туристов РИА «Новости»

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Застрявшие в Египте туристы возвращаются в Россию. На сегодня более тысячи россиян прилетели в Москву. Об этом сообщил ТАСС. Оставшихся россиян разместили в отелях и обеспечили питанием, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Проблема появилась после того, как Турция, Иордания и Саудовская Аравия закрыли воздушное пространство для самолетов компании iFly, которая перевозила российских туристов в Египет. Впервые об отмене рейсов авиакомпании iFly из Москвы стало известно 15 декабря.

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По словам замминистра, в ведомстве уже планируют провести переговоры с туроператорами по тому, как реагировать в подобных ситуациях.

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«У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором Tez Tour», — заявил Вахруков.

Тем временем в пресс-службе туроператора Tez Tour заявили, что для вывоза всех оставшихся российских туристов потребуется совершить 15 рейсов. Полеты планируют в период с 18 по 21 декабря.