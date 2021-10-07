Всех пострадавших при стрельбе в ПГНИУ выписали из больниц Перми

Всех пострадавших во время нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет выписали из больниц Перми. Сейчас в медучреждении остается только сам стрелок — 19-летний студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров.

Об этом сообщили РИА «Новости» в краевом Минздраве.

«В пермских медучреждениях остается один пациент — сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое», — процитировало агентство сообщение ведомства.

При этом в московских больницах до сих пор находятся шесть человек. Туда направили пациентов, которые получили самые серьезные травмы при нападении. Сейчас самочувствие пятерых пострадавших стабильно, еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Тимур Бекмансуров открыл огонь в одном из корпусов ПГНИУ утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, еще более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Нападавший также был ранен: он оказал сопротивление при аресте. Из-за полученных травм врачи ампутировали ему часть голени.

Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц» — за это 19-летнему студенту может грозить пожизненное заключение. Сейчас юноша находится в больнице, его постоянно охраняют. Ранее он отказался от адвоката.