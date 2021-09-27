Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы в пермском вузе

Пострадавшие во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), которые проходят лечение в местных больницах, находятся в удовлетворительном состоянии. Восьмерых раненых увезли в Москву. Стрелок после ампутации ноги находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

«Восемь пациентов проходят лечение в пермских медучреждениях, все находятся в удовлетворительном состоянии. Стрелявший находится в тяжелом состоянии, в сознании», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Ранее в краевом Минздраве рассказали, что подозреваемому в нападении на вуз ампутировали часть голени после ранения во время задержания. Сначала он был без сознания и пришел в себя два дня назад.

Утром 20 сентября студент ПГНИУ пришел в университет с ружьем и открыл огонь. Погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. Стрелок оказал сопротивление при задержании. Один из полицейских ранил молодого человека из табельного оружия и обезвредил его. Занятия в вузе после ЧП приостановили. В понедельник, 27 сентября, университет возобновил работу в дистанционном формате.