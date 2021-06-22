Всех попавших под весенний призыв в российскую армию привьют от ковида до 15 июля

Все призывники, которых направят в армию России в ходе весенней кампании, пройдут обязательную вакцинацию от коронавируса. Ее завершат до 15 июля. Об этом заявил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, благодаря прививочной кампании в Вооруженных силах РФ удалось сформировать коллективный иммунитет, сообщил «Интерфакс».

«На сегодняшний день вакцинированы более 900 тысяч человек, в том числе 85% военнослужащих», — подчеркнул Иванов на селекторном совещании в министерстве.

Обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих была введена 18 июня постановлением главного государственного санитарного врача Минобороны. Замминистра добавил, что военное ведомство взаимодействует с Минздравом для своевременной поставки вакцин.

В рамках весеннего призыва в войска будет направлены 134 тысячи человек.

Ранее начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Евгений Крюков заявил, что формирование коллективного иммунитета в российской армии стало одним из достижений военной медицины.

По его словам, Минобороны РФ впервые были применены многие медицинские разработки для лечения ковида. В частности, в ведомстве первыми применили глюкокортикоиды, использовали плазму крови переболевших и плазму привитых пациентов.