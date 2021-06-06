Коллективный иммунитет к коронавирусу сформировался в российской армии

Коллективный иммунитет к коронавирусу выработался в рядах вооруженных сил РФ благодаря успешно прививочной кампании. Об этом на ПМЭФ заявил начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Евгений Крюков, сообщил ТАСС.

Формирование коллективного иммунитета в российской армии — одно из достижений военной медицины, подчеркнул Крюков. Он отметил, что вакцинация военнослужащих почти завершена. Она тоже проходила добровольно и при этом шла проще, чем у гражданских лиц, по его словам.

«Они люди ответственные. Они защищали себя, свои семьи», — заявил Крюков.

Эффективность вакцинирования подтвердило исследование, проведенное военными. По словам Крюкова, в ведомстве доказали, что прививка позволяет защитить в том числе от повторного заражения.

В Минобороны РФ впервые были применены многие медицинские разработки для лечения ковида, отметил он. В том числе в ведомстве первыми применили глюкокортикоиды и использовали плазму крови переболевших. Также МО впервые начало использовать плазму привитых пациентов.

В России ранее начали производить новый препарат, основанный на плазме переболевших ковидом.