Эксклюзив 01 июля 2023, 10:11 «Все там любят Россию». Что происходит на борту первого вылетевшего самолета на Кубу Пилот самолета из РФ до Кубы Култыгин рассказал, за что любит это направление

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Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение, прекратившееся в начале 2022 года. Первый рейс отправился сегодня, 1 июля, в 09:10 из Шереметьево. «360» побывал на месте событий и пообщался с пилотом Андреем Култыгиным перед вылетом боинга.

«На Кубе доброжелательный народ, все любят Россию и всегда нас приветствуют. Поэтому, конечно, приятно там находиться, в отличие от многих других мест, особенно в настоящее время», — отметил он.

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Регулярное авиасообщение прерывалось из-за санкций недружественных стран. Теперь рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия». Время в пути составит 13 часов и девять минут. Сегодня Boeing 777-300ER приземлится в аэропорту «Хуан Гуальберто Гомес» в 15:30 по местному времени.

Россияне раскупили все билеты на первый после долгого перерыва рейс. Ни одного билета не осталось ни в бизнес-классе, ни в классе эконом.