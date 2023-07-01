Общество 01 июля 2023, 09:45 Россияне раскупили все билеты на первый регулярный рейс на Кубу Авиакомпании «Россия» отправила первый рейс на Кубу с полной загрузкой Телеканал «360»

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На первый регулярный рейс из России на Кубу раскупили все билеты, самолет полетит с полной загрузкой. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

«Нет ни одного места ни в классе бизнес, ни в классе эконом», — представителя перевозчика процитировало РИА «Новости».

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Полеты между Россией и Кубой прервали из-за ограничений, введенных западными государствами. Самолеты перестали летать в феврале 2022 года. Регулярные перелеты возобновили с 1 июля 2023 года.

Судя по онлайн-табло в Шереметьево, рейс отправился в кубинский Варадеро в 09:33. Время в пути составит 13 часов и девять минут. Boeing 777-300ER приземлится в аэропорту Хуан Гуальберто Гомес в 15:30 по местному времени.

С сентября авиакомпания «Россия» увеличит число рейсов на Кубу. Осенью в республику будут летать три самолета в неделю. Сейчас перевозчик выполняет два рейса.

С 10 июля российская компания Red Wings запустит прямые рейсы из Москвы в грузинский город Кутаиси. Для пассажиров подготовили современные лайнеры SSJ100.