«Все таланты в одном флаконе». Певица группы «Мираж» объяснила постоянные аншлаги на концертах Моисеева | 360°

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«Все таланты в одном флаконе». Певица группы «Мираж» объяснила постоянные аншлаги на концертах Моисеева

Певица Суханкина: Моисеев был талантливым и в танце, и в пении, и в разговорном жанре

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Борис Моисеев был безгранично талантливым артистом, шоуменом. Он проявлял себя и в танце, и в пении, и в разговорном жанре. Артист собрал все таланты в одном флаконе, рассказала «360» певица группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

«Он был шоуменом, человеком безгранично талантливым. И пластика, и движение, и танец, и пение, и разговорный жанр. Артист собрал все таланты в одном флаконе», — рассказала Суханкина.

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Она уточнила, что на одной сцене с Моисеевым ей работать не пришлось — они были «из разных цехов».

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«Борис долгое время танцевал в коллективе Аллы Борисовны Пугачевой, потом запел. Мы периодически встречались на каких-то шоу. У нас были совместные сьемки, мероприятия. Огромное количество людей ходили на его концерты, артист работал совершенно потрясающе. Но люди приходили не просто послушать, как он поет, а чтобы пообщаться с человеком, от которого шла совершенно невероятная, позитивная, очень яркая энергия жизнелюбия», — поделилась воспоминаниями певица.

Она отметила, что Моисеев очень давно болел.

«То, что Борис продержался после инсульта столько лет, — это колоссальная заслуга. Алла Борисовна ему очень помогала, еще была масса знакомых, друзей, которые его поддерживали. Ему просто повезло, что с таким диагнозом он прожил очень долго», — заключила Суханкина.

О смерти 68-летнего Моисеева стало известно вечером 27 сентября.

Умер Борис Моисеев

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