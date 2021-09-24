Все саратовские школы переведут на дистанционку из-за COVID-19

В Саратове решили перевести на дистанционное обучение учеников всех школ города. Удаленно будут работать и учреждения дополнительного образования.

В мэрии уточнили, что вводят дистанционную форму работы с 27 сентября на две недели. Причиной стала угроза распространения коронавируса, сообщило РИА «Новости». Предложение высказал заместитель главного государственного санитарного врача по Саратовской области.

«В связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение», — уточнили городские власти.

В Калининском районе области в связи с выявленными случаями COVID-19 полностью закрыли две школы, а также 145 классов в 69 школах. В Саратове находятся 39 из них. В регионе на удаленке из-за COVID-19 находились 4554 ученика и 133 педагога.

В Саратовской области всего зафиксировали 86 967 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки значение оказалось рекордным — 289 человек.