Троих детей из училища олимпийского резерва в Москве доставили в больницу с COVID-19

Троих детей, которые обучаются в училище олимпийского резерва № 3 в Москве, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

По предварительным данным, дети почувствовали себя плохо, им вызвали скорую помощь. Около здания на Ткацкой, 27, скопилось несколько машин с бригадами медиков. В госпитали увезли троих воспитанников школы.

В училище олимпийского резерва № 3 дети обучаются по двум видам спорта: фехтование и плавание. Учат будущих звезд спортивной арены заслуженные мастера и тренеры. Директор учреждения — Карина Азнавурян, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах.

На Россию наступает четвертая волна коронавируса. Сегодня, 24 сентября, в стране зафиксирован новый антирекорд по смертям от COVID-19. За последние сутки от осложнений болезни скончались 828 человек. Такого не было с самого начала пандемии. В России выявили 21 379 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число всех заболевших достигло 7 376 374.