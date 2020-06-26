Все российские выпускники получили аттестаты

Все выпускники российских школ получили аттестаты об основном общем образовании. Из-за пандемии коронавируса документы выдали до сдачи ЕГЭ.

«Министр [просвещения Сергей Кравцов] сообщил, что на сегодняшний день во всех регионах РФ выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

Кравцов подчеркнул, что все регионы готовы к кампании по сдаче ЕГЭ, сообщили «Известия».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 11 июня утвердил выдачу школьных аттестатов в 2020 году без сдачи единого гоударственного экзамена. Кравцов отметил, что в некоторых регионах поторопились и выдали аттестаты об основном общем образовании еще до выхода соответствующего постановления. Документы выдали на основании итоговых оценок.

Коронавирус внес коррективы в образовательный процесс в России. Школьники последние месяцы учились онлайн, а ЕГЭ несколько раз переносили. Школьный выпускной в России в этом году пройдет дистанционно 27 июня.