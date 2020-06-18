Все аттестаты 2020 года признали действительными

Выдачу школьных аттестатов в 2020 году без сдачи единого госэкзамена 11 июня утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. В тот же день приказ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в некоторых регионах поторопились и выдали аттестаты до выхода соответствующего постановления. Из-за пандемии коронавируса школьники учились дистанционно. Девятиклассники получили аттестаты без обязательного тестирования ОГЭ, а экзамены для одиннадцатиклассников перенесли. ЕГЭ по русскому языку состоится 6–7 июля, по математике — 10 июля. Географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии выпускники сдадут 3 июля.

Кравцов пообещал, что все документы об образовании девятиклассникам будут выданы до 15 июня.

В Минобрнауки разрешили абитуриентам подавать документы на поступление в вузы дистанционно. По данным ТАСС, их прием начнется с 20 июня и продлится до 17 августа. Высшим учебным заведениям правительство выделит деньги за более чем 30 тысяч бюджетных мест.

В Рособрнадзоре сообщили, что сдавшие ЕГЭ в 2020 году смогут узнать результаты до 15 августа.