«Вкусно — и точка» добавит в ассортимент напиток «Добрый cola» | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 16:17

Еще более 38 километров дорог отремонтировали в Орехово-Зуеве

Мир

13 сентября 2022, 16:16

Парламент Армении потребовал от ОДКБ решительных мер из-за обострения ситуации на границе

Реклама

Мир

13 сентября 2022, 16:09

Шольц заявил о гордости из-за возможности отказаться от российского газа

Общество

13 сентября 2022, 16:01

«Вкусно — и точка» добавит в ассортимент напиток «Добрый cola»

Подмосковье

13 сентября 2022, 15:59

Жителей Подмосковья пригласили на форум «Таврида»

Общество

13 сентября 2022, 15:54

ОПЕК указала на рост добычи жидких углеводородов Россией

Технологии

13 сентября 2022, 15:51

Мишустин призвал ориентировать импортозамещающий софт на экспорт

Подмосковье

13 сентября 2022, 15:44

Подмосковных фермеров пригласили на бесплатный курс повышения квалификации

Мир

13 сентября 2022, 15:44

Украина предложит включить в свои гарантии безопасности конфискацию активов России

Общество

13 сентября 2022, 16:01

«Вкусно — и точка» добавит в ассортимент напиток «Добрый cola»

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» возобновит продажу колы под брендом «Добрый cola»

Читать 360tv в

С 15 сентября в предприятиях сети «Вкусно — и точка» возобновится продажа колы на разлив. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» 15 сентября введет в ассортимент порционную колу на разлив. Напиток будут продавать под брендом «Добрый cola». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе.

Реклама

«C 15 сентября в предприятиях сети „Вкусно — и точка“ постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом „Добрый“ будут доступны к заказу в прежних объемах», — сообщила компания.

Реклама

В сети «Вкусно — и точка» в течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях в России.

В марте американский производитель напитков The Coca-Cola Company приостановил деятельность в России. Позже агентство Reuters со ссылкой на заявление компании сообщило, что дистрибуция продукции в России прекратится.

Еда

Вкусно - и точка

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама