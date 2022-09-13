Общество 13 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber «Вкусно — и точка» добавит в ассортимент напиток «Добрый cola» Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» возобновит продажу колы под брендом «Добрый cola» РИА Новости

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С 15 сентября в предприятиях сети «Вкусно — и точка» возобновится продажа колы на разлив. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» 15 сентября введет в ассортимент порционную колу на разлив. Напиток будут продавать под брендом «Добрый cola». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе.

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«C 15 сентября в предприятиях сети „Вкусно — и точка“ постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом „Добрый“ будут доступны к заказу в прежних объемах», — сообщила компания.

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В сети «Вкусно — и точка» в течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях в России.

В марте американский производитель напитков The Coca-Cola Company приостановил деятельность в России. Позже агентство Reuters со ссылкой на заявление компании сообщило, что дистрибуция продукции в России прекратится.

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