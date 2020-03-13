Все регионы одобрили поправки в Конституцию РФ

Депутаты высказались о внесении поправок в Конституцию РФ. За изменения в основной закон страны выступили парламенты всех российских регионов.

Итоги обсуждений, которые прошли в субъектах РФ, озвучил ТАСС со ссылкой на данные голосований органов законодательной власти на местах. Теперь закон направят в Конституционный суд для проверки.

Необходимый минимум для этого был достигнут накануне: поправки поддержали 62 из 85 субъектов России, по основному закону их не может быть меньше 57.

В пятницу внесение поправок в Конституцию РФ обсуждали на Камчатке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Туве. Последними свою позицию обозначили депутаты Адыгеи. Из 47 парламентариев поддержали закон 45. Еще двое воздержались.

Окончательный текст законопроекта об изменениях в основном законе страны Госдума утвердила 11 марта. Изменения должен одобрить Конституционный суд, но воплотятся поправки в жизнь или нет — решать россиянам. Всероссийское голосование должно состояться 22 апреля. День сделают официальным выходным. Если за законопроект выскажутся более половины жителей России, то его сочтут одобренным.