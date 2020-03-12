Поправки в Конституцию поддержало большинство регионов

Две трети регионов России уже поддержали поправки в Конституцию. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны. Этого уже достаточно для того, чтобы направить закон в Конституционный суд РФ для проверки.

Об этом сообщил ТАСС. Поправки в Конституцию могут вступить в силу только после того, как их одобрит две трети регионов страны. Необходимый минимум — 57 субъектов. Это правило прописано в девятой главе основного закона России. Однако в данном случае действовать начнут только некоторые поправки — о возможности изменений Конституции и о проведении всероссийского голосования.

Если Конституционный суд одобрит эти статьи, поправки вынесут на всероссийское голосование — оно пройдет 22 апреля. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что окончательное решение о принятии изменений будет за народом.

Все субъекты, в которых уже прошло обсуждение, проголосовали за принятие поправок в Конституцию. В некоторых регионах предполагаемые изменения рассмотрят до конца дня, а в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Адыгея — 13 марта.

11 марта Совет Федерации и Госдума одобрили окончательный текст законопроекта об изменениях Конституции. Однако окончательное решение о том, пройдут поправки главного закона страны или нет, примут россияне во время голосования. Оно должно состоятся во всех регионах страны 22 апреля — этот день сделают официальным выходным. Законопроект будет считаться одобренным, если его принятие поддержат более половины голосовавших граждан.